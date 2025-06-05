İsrail'in Gazze soykırımında İngiltere'nin suç ortaklığının araştırılması için kamu soruşturması talep edildi

Corbyn, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ülkesinin rolünün araştırılması için bağımsız kamu soruşturması talep eden yasa tasarısını İngiltere Parlamentosu'na sundu.

Tasarının yasalaşması durumunda, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana İngiltere hükümetinin İsrail ile "askeri, ekonomik veya siyasi işbirliğine" ilişkin soruşturma başlatılacak.

İngiliz milletvekili Corbyn, söz konusu yasa tasarısının detayları ve tasarıya ilişkin beklentilerinin yanı sıra Gazze'deki insani krize ilişkin konuştu.

Corbyn, "Bu yasa tasarısı, (Gazze'ye ilişkin) İngiliz politikası, İsrail'e silah tedariki, GKRY'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri üslerinin kullanımı, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararlarına uyulmaması ve parçaları olmadan uçamayan F-35 jetleri için İsrail'e bileşen tedarikinin devam etmesi konusunda bağımsız kamu soruşturması yapılmasını talep ediyor." dedi.

F-35 savaş uçaklarının bileşenlerinin yüzde 15'inin İngiltere'de üretildiğinin altını çizen Corbyn, jetlerin bileşenlerinin İsrail'e tedariğinin durdurulmasını talep ettiklerini belirtti.

Söz konusu yasa tasarısına büyük destek olduğuna işaret eden Corbyn, "Özellikle sokaktaki insanlardan ve ülkenin dört bir yanından, hatta dünyanın dört bir yanından aldığım e-postalarda büyük destek var." diye konuştu.

Jeremy Corbyn, İngiltere Parlamentosu milletvekillerine de seslenerek, "Umarım milletvekilleri bu desteği fark ederler. Seslerini duyurma ve sayılarını gösterme fırsatları var." dedi.

"Tarih, bir şeyler yapabilecekken hiçbir şey yapmayanları yargılayacak"

Corbyn, Gazze'de akan kanın durdurulması için dünyaya çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Dünyaya mesajım şudur: 21. yüzyılın bu dönemi, canlı yayında çocukların açlıktan öldüğünü, hastanelerde anestezi eksikliğini, yaraları temizlemek için gerekli malzemeler, antiseptikler ve tüm temel ihtiyaçların eksikliği nedeniyle insanların öldüğünü izlediğimiz dönem olarak tarihe geçecek ve sadece birkaç kilometre ötede, ihtiyacınız olabilecek tüm yiyecek, su, elektrik ve ilaçlar var. 2 milyon insanın hayatının yok edilişine tanıklık ediyoruz. Bu insanların 61 bini zaten öldü. Bu utanç verici ve tiksindirici bir durum. Tarih yargılayacak. Tarih, bir şeyler yapabilecekken hiçbir şey yapmayanları yargılayacak."