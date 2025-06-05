Açık 26.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.06.2025 11:05

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde evlere, binalara ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına saldırılarını sürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin batısındaki Benna fırını yakınlarında bulunan bir eve düzenlediği hava saldırısında bir kız çocuğu yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Görgü tanıkları, İsrail topçu birliklerinin, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeyindeki Magraka beldesini bombaladığını aktardı.

İsrail ordusunun Han Yunus'un kuzeyindeki Asda bölgesinde yakınlarında yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir çadırı vurması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Asda bölgesi yakınlarında Roni Caddesi üzerindeki yerinden edilenlerin sığındığı çadıra insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda da 2 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Han Yunus’un kuzeydoğusundaki Karara beldesinde Filistinlilere ait binalarını patlattığını kaydetti.

Ayrıca Han Yunus’un Batn es-Semin, Kizan en-Neccar, El-Beled, Satr el-Garbi, Ketibe ve 5. Cadde bölgeleri ile çevresine yoğun topçu saldırıları düzenlendi.

İsrail’in Gazze kentinin güneyindeki Keşku Caddesi üzerindeki bir evi hedef aldığı saldırıda ikisi çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Hacı adayları Rahmet Tepesi'ne ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:30
Merkez Bankası rezervleri 153,2 milyar dolara yükseldi
12:28
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
12:27
THY 1292 seferle rekor kıracak
12:25
İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
12:13
Sıfır Atık Projesi ile 256 milyar lira tasarruf sağlandı
12:24
4 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Çadır kentteki müzik okulu Gazzeli çocuklara umut aşılıyor
Çadır kentteki müzik okulu Gazzeli çocuklara umut aşılıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ