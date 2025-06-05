Trump’tan Harvard’a misilleme: Yabancı öğrenci vizeleri askıya alındı

Beyaz Saray, çarşamba günü yayımlanan başkanlık kararında, uygulamanın “ulusal güvenlik” gerekçesiyle alındığını belirtti ve “Harvard’a yabancı öğrenci kabulünün ABD’nin çıkarlarına zarar verdiğini” savundu.

Harvard’dan tepki: “Misilleme”

Reuters haber ajansına göre Harvard Üniversitesi, Trump’ın kararını “yasadışı bir misilleme” olarak nitelendirdi ve uluslararası öğrencilerini korumaya devam edeceğini açıkladı.

Bu karar, Beyaz Saray ile Harvard arasında nisan ayında başlayan ve giderek tırmanan hukuk savaşının son halkası oldu. Harvard, yönetimin çeşitli taleplerine boyun eğmeyi reddetmişti.

Mahkeme kararına rağmen geldi

Trump’ın kararı, geçtiğimiz hafta bir federal yargıcın İç Güvenlik Bakanlığı’nın (DHS) Harvard’daki uluslararası öğrencileri hedef alan yasağını durdurmasının hemen ardından geldi.

Trump, Harvard’ın “yabancı ülkelerle karmaşık ilişkiler geliştirdiğini” ve “öğrenci ve akademisyenlerin medeni haklarını ihlal etmeye devam ettiğini” öne sürdü.

“Bu bağlamda, yalnızca Harvard Üniversitesi’nde eğitim almak amacıyla ABD’ye giriş yapmak isteyen yabancıların kabul edilmemesi gerektiğine karar verdim,” ifadelerini kullandı.

Kararname, yeni vizelere ek olarak hâlihazırda üniversitede bulunan öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesini de gündeme getiriyor. Bu yetki, Dışişleri Bakanlığı’na devredildi. Askıya alma süresi, altı aydan daha uzun süreye uzatılabilecek.

Gerekçe: Yetersiz bilgi paylaşımı

Beyaz Saray, Harvard’ın İç Güvenlik Bakanlığı’na “yabancı öğrencilerin yasa dışı veya tehlikeli faaliyetlerine” dair yeterli bilgi vermediğini ve sadece üç öğrenci hakkında eksik veri sunduğunu iddia etti.

Harvard ise buna karşılık olarak yayımladığı açıklamada, kararın Anayasa’nın birinci maddesindeki ifade özgürlüğü hakkına aykırı olduğunu belirtti.

Dava süreci devam ediyor

Trump yönetimi, geçtiğimiz ay üniversitenin uluslararası öğrenci kabulü için gerekli olan federal sertifikasını iptal etmişti. Ancak bu karar da kısa sürede mahkeme kararıyla durdurulmuştu.

Geçtiğimiz perşembe günü bir federal yargıç, Harvard’daki uluslararası öğrencilerin eğitimine devam edebilmesi için süresiz erteleme kararı verdi. Ancak Trump’ın çarşamba günü imzaladığı yeni karar, bu süreci yeniden belirsizliğe sürükledi.

2024-2025 eğitim yılı itibarıyla Harvard’da 7 bine yakın yabancı öğrenci eğitim görüyor. Bu da üniversite nüfusunun yüzde 27’sini oluşturuyor.

Çinli öğrencilere de vurgu

Trump, geçen hafta Çinli öğrencilere yönelik vizelerin “agresif şekilde iptal edileceğini” açıklamıştı. Ardından bir Çinli öğrenci, Harvard mezuniyet töreninde bir konuşma yaparak uluslararası öğrenciler arasında dayanışma çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan, Trump yönetimi son aylarda Gazze protestoları sonrası üniversitelerde antisemitizme karşı yeterli adımlar atılmadığı gerekçesiyle yükseköğretim kurumlarına yönelik baskıyı artırdı. Çarşamba günü Beyaz Saray, Columbia Üniversitesi’nin akreditasyonunu iptal etmekle tehdit etti.

Trump’ın Harvard’a yönelik yeni kararı, binlerce uluslararası öğrencinin geleceğini yeniden belirsizliğe soktu.