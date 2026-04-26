Dünya
AA 26.04.2026 03:28

Soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

Soykırımcı İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da yerel seçimlerin yapıldığı bir oy verme merkezine düzenlediği saldırıda 6 Filistinlinin darbedilerek yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın El-Halil şehrine bağlı Hillet el-Miye beldesindeki oy verme merkezine baskın düzenledi.

Göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanan İsrail askerlerinin, Filistinlileri darbederek 6 kişiyi yaraladığı belirtildi.

Filistin seçim merkezine saldıran İsrail askerlerinin birçok araca da zarar verdiği kaydedildi.

Filistin'de yerel seçimler

Filistin'de 2005'ten bu yana devlet başkanlığı, 2006'dan bu yana ise parlamento seçimleri yapılmadı. Ülke, 2007'den bu yana siyasi ve coğrafi bir bölünme yaşıyor. Gazze Şeridi Hamas'ın kontrolündeyken, işgal altındaki Batı Şeria Mahmud Abbas liderliğindeki Fetih Hareketi'nin oluşturduğu hükümet tarafından yönetiliyor.

Bu yerel seçimler, Gazze ile Batı Şeria arasındaki idari birliğin güçlendirilmesi ve yerel kurumların yeniden inşası için atılan kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Filistin'deki yerel seçimlerde oy sayma işlemleri devam ederken, sonuçların pazar günü açıklanması bekleniyor.

