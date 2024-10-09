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Dünya
AA 09.10.2024 17:54

Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde son 5 günde 125 Filistinliyi öldürdü

Gazze hükümeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde son 5 günde düzenlediği saldırılarda 125 Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi.

Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde son 5 günde 125 Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hükümetin medya ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda son 5 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Cibaliye Mülteci Kampı'na son 5 günde düzenlenen İsrail saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 125 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kampın sokaklarının saldırılarda öldürülen onlarca kişinin cansız bedenleriyle dolu olduğuna işaret edilen açıklamaya göre, İsrail askerleri, ambulans çalışanları ile sivil savunma ekiplerini hedef alarak cenazelere erişimi engelliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 10 Filistinli öldü, 97 bin 720 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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