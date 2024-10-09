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Dünya
AA 09.10.2024 16:52

Hamas: ABD yönetimi ateşkesi konuşurken, İsrail Gazze'nin kuzeyini yok ediyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, ABD yönetiminin ateşkes girişimlerini konuşurken, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyini yerle bir eden saldırılar düzenlediğini belirtti.

Hamas: ABD yönetimi ateşkesi konuşurken, İsrail Gazze'nin kuzeyini yok ediyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, rol değişimiyle Amerikan yönetiminin de İsrail "soykırımının ortağı" olduğunu kaydetti.

"Cibaliya Mülteci Kampı'na, siyonist saldırı sonucu yüzlerce şehit ve yaralı var" diyen Rişk, "terörist düşmanların" ayakta duran Filistin halkının iradesini kırmayı hedefleyen katliamlar yaptığını paylaştı.

Rişk, "Amerikan yönetimi ve ABD Başkanı Joe Biden ateşkes girişimlerini konuşurken, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyini yok ediyor" dedi.

Dünyanın özgür halkları ve insanlarının dayanışma kampanyalarının yoğunlaştırmaları ve gerekli baskıyı artırmalarının önemine işaret eden Rişk, "Nazi işgalini durdurmanın, Filistin halkını korumanın zorunlu olduğunu" vurguladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 bin Filistinlinin mahsur kaldığını bölgede temel ihtiyaçların neredeyse hiç bulunmadığını ve bu nedenle de açlığın yeniden yaygınlaştığını ve derinleştiğini kaydetmişti.

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