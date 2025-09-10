Açık 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 10.09.2025 17:29

Soykırımcı İsrail, Doha'dan sonra Yemen'e saldırdı: En az 9 ölü, 118 yaralı

Reuters: Başkent Sana'da savunma bakanlığının vurulduğu açıklandı. İsrail ordusu saldırıyı doğruladı. Husiler'in Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybederken, 118 kişi de yaralandı.

Soykırımcı İsrail, Doha'dan sonra Yemen'e saldırdı: En az 9 ölü, 118 yaralı

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre Yemen Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in başkent Sana ve el-Cevf kentine düzenlenen hava saldırılarında, ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği, 118 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin İsrail saldırıları sonucu çıkan yangınları söndürmek ve enkaz altında kalanları aramak için çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, başkentin merkezindeki Tahrir Mahallesinde yer alan sivil, hizmet tesisleri ve konutları; Sana’nın güneybatısındaki 60. Cadde’de bulunan sağlık kurumu ve Cevf kentinin Hazm bölgesindeki hükümet kompleksini hedef alan İsrail saldırıları şiddetle kınandı.

 

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği, hedefler arasında askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edildi.

Halkla İlişkiler Merkezi'nin propaganda için kullanıldığı öne sürülerek askeri kamplarda ise operasyon ve istihbarat odalarının da olduğu savunuldu.

İsrail, Yemen'e yönelik saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

Böylece İsrail'in son 48 saat içinde hedef aldığı ülke sayısı Yemen, Katar ve Suriye olmak üzere üçe çıktı. Ayrıca Lübnan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya da günlük saldırılar düzenleniyor.

ETİKETLER
İsrail Yemen
Sıradaki Haber
İsrail'in Doha'daki Hamas saldırısı, ABD üssünü tartışmaya açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:43
DMM'den 'haftada 4 gün mesai' iddialarına yalanlama
19:35
Isparta'da dolu yağışı üreticileri 100 milyon lira zarara uğrattı
19:25
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar Şura Meclisi Başkanı Ghanim ile görüştü
19:17
Rüşvetle sahte karot raporu düzenleyen şüphelilere operasyon
19:08
Yemen'deki Husiler: İsrail'in Sana'ya saldırılarının büyük bir kısmını engelledik
18:40
İngiltere, Polonya üzerindeki NATO hava savunmasını güçlendirmek için seçenekleri değerlendirecek
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ