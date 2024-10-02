Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da kontrol noktalarını kapatarak Filistinlilerin geçişine engel oluyor

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çok sayıdaki kent ve beldelerinde askeri geçiş noktalarını Filistinlilerin geçişine kapattı.

İran'dan düzenlenen füze saldırıları ve Yafa'da 7 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından İsrail, İbrani takvimine göre bu akşam kutlanacak dini yılbaşı "Roş Haşanah Bayramı" öncesinde Batı Şeria'daki kısıtlayıcı uygulamalarını artırdı.

Batı Şeria'nın orta kesimlerindeki Ramallah'ın tüm girişleri, demir kapılar ve askeri kontrol noktaları İsrail ordusunca kapatılarak Filistinlilerin hareket özgürlüğü engellendi.

Kente girmek isteyen Filistinliler ise köyler, beldeler ve uzun ara sokaklar üzerinden alternatif yollar aramaya koyuldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de de İsrail ordusunun uyguladığı kuşatma devam ediyor. İsrail, El Halil kenti ve çevre beldelerin girişlerini kapalı tutmayı sürdürüyor.

Filistin basınına yansıyan haberlerde İsrail ordusunun şehir ve kasabaların ana girişlerini kapatması, yayalar içinde kontrol ve denetimleri sıkılaştırması sebebiyle yollarda ciddi trafik yoğunluğu yaşanıyor.