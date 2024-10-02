İsrail'de TRT Haber yayınına müdahale

İsrailli işgalciler, Tel Aviv'de canlı yayın yapan TRT Haber muhabiri Mücahit Aydemir ve kameraman Ömer Awwad'ın çekim yapmasını engellemeye çalıştı.

TRT ekibi akredite gazeteci olduklarını defalarca söylemesine rağmen işgalciler üst üste tacizde bulundu.

Diğer gazetecilere müdahale etmeyen işgalci, Mücahit Aydemir'e "Türkiye'ye git" sözleriyle baskı yaptı. Kameranın önüne geçen işgalci, hakaretlerde bulundu.

Bir süre sonra olay yerine gelen İsrail polisi de yayını kestirdi.