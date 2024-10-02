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Dünya
AA 02.10.2024 12:22

İran: Karşılık gelmezse saldırıların son bulacağını ABD'ye bildirdik

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin dün İsrail'e düzenlediği füze saldırılarından sonra ABD yönetimine "saldırıların sona erdiğini, İsrail'in karşılık vermemesi halinde devam etmeyi düşünmediklerini ve ABD'nin müdahalesi halinde bölgedeki Amerikan güçlerini hedef alacaklarını bildirdiklerini" söyledi.

İran: Karşılık gelmezse saldırıların son bulacağını ABD'ye bildirdik

İran devlet televizyonuna konuşan Erakçi, İran'ın dün İsrail'e düzenlediği füze saldırılarının ardından Tahran'da ABD'nin diplomatik çıkarlarını temsil eden İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla Washington'a "uyarı mesajları" gönderdiklerini belirtti.

Saldırıdan önce bilgi vermediklerini ancak saldırıların ardından, İsrail'in karşılık vermemesi halinde devam etmeyi düşünmediklerini ABD'ye ilettiklerini aktaran Erakçi, "Amerikalılara iletilmek üzere İsviçre büyükelçiliğine doğru ve kesin bir şekilde iletildi ve bunun bizim BM Şartı'nın 51. maddesine dayanan savunma eylemimiz olduğu vurgulandı" dedi.

Erakçi, "Amerikan güçlerini de geri çekilmeleri ve müdahale etmemeleri konusunda uyardık. Aksi takdirde sert tepkimizle karşı karşıya kalacaklar. Ayrıca dün geceden bu yana telefon görüşmelerimde tüm taraflara yapılan bir uyarıdır bu" ifadelerini kullandı.

İran'ın İsrail'e füze saldırısı

İran, ulusal güvenliğini hedef alan saldırılarına karşılık İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İran, saldırıda İsrail'e yüzlerce füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunulmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu belirterek, "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının ardından Batı Kudüs'te dün bir sığınakta düzenlenen İsrail Kabinesi toplantısında İran'ın füze saldırısına karşılık verilmesinin kararlaştırıldığı ancak bu misillemenin ne şekilde olacağına dair karar verilmediği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yayımladığı görüntülü açıklamasında, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

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