Katil İsrail, Batı Şeria'da çok sayıda kente baskın düzenledi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus, Tulkerm ve Kalkilya, orta kesimlerinde el-Bire ve güneyinde El Halil kentleri ile çok sayıda bölgeye baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin Nablus'un doğusundaki Asker ve Balata mülteci kamplarına baskın düzenlediğini ve 3 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

Baskına direnen Filistinliler ile İsrail ordusu arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Görgü tanıkları el-Bire kentinde, İsrail askerlerinin bir binaya baskın düzenlediğini, evlerde arama yaptığını ve en az 1 kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

Tanıklar, dün akşam Yafa'da düzenlenen silahlı saldırının ardından İsrail askerlerinin El Halil kenti ve çevre beldelerdeki tüm girişleri kapattığını aktardı.

Görgü tanıkları İsrail ordusunun "El Halil ve çevresine sıkı bir kuşatma uyguladığını, bölgeyi büyük bir hapishaneye dönüştürdüğünü" ifade etti.

İsrail ordusu, dün Yafa'da 7 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından El Halil kentini kapattığını ve burayı "askeri bölge" olarak değerlendirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 721 Filistinli hayatını kaybetti.