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Dünya
AA 02.10.2024 11:15

Slovenya Dışişleri Bakanı: Netanyahu, bu savaşa son verin!

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Lübnan ve Gazze'de artan sivil kayıplardan ve bölgesel bir savaştan endişe duyduklarını belirterek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, bu savaşa son verin!" dedi.

Slovenya Dışişleri Bakanı: Netanyahu, bu savaşa son verin!

Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon, İsrail hükümetinden Gazze ve Lübnan'daki orantısız saldırılarını durdurmasını istedi.

AB ülkelerinin sivil kayıpların artmasından, bölgesel büyük bir savaştan duydukları endişeyi dile getiren Fajon, İsrail'e çağrıda bulunarak saldırılarına son vermesini istedi.

Fajon, "Sahada gördüğümüz şey 1 milyondan fazla yerinden edilmiş insan. Şimdi (İsrail'in) kara saldırısı konusunda tüm tarafları; itidalli hareket etmeye, bundan kaçınmaya, sivilleri korumaya ve savaşı daha fazla tırmandırmamaya çağırıyoruz" diye konuştu.

"Uluslararası hukuka saygı gösterilmesini istiyoruz"

Sloven Bakan, ülkesinin ve ABD'deki partnerlerinin, acil bir insani ateşkes için çabalarını sürdürdüklerine işaret etti.

"Biz her zaman şunu söylüyorduk. Gazze'de uluslararası hukukun ihlal edilmesiyle, masum sivillerin, çocukların ve kadınların öldürülmesiyle olaylar daha da tırmanacaktır diyorduk" diyen Fajon, şöyle devam etti:

"Ve bugün tanık olduğumuz şey bu. Bu nedenle acil bir çağrıda bulunuyoruz tüm Avrupa Birliği olarak, özellikle de biz Slovenya olarak. Şiddetin durmasını, sivillerin korunması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesini istiyoruz."

Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail hükümetine çağrısının ne olduğunun sorulması üzerine, net ifadelerle İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seslenerek, "Netanyahu, bu savaşa son verin!" ifadesini kullandı.

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