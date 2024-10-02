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AA
HABER GİRİŞ
02.10.2024 13:14
, 02.10.2024 13:35
SON GÜNCELLEME
02.10.2024 13:35
Katil İsrail, Guterres'in ülkeye girişini yasakladı
Katil İsrail, Ortadoğu’da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres’i “istenmeyen adam” ilan ederek ülkeye girişini yasakladı.
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