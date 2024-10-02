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Dünya
AA 02.10.2024 13:14

Katil İsrail, Guterres'in ülkeye girişini yasakladı

Katil İsrail, Ortadoğu’da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres’i “istenmeyen adam” ilan ederek ülkeye girişini yasakladı.

Katil İsrail, Guterres'in ülkeye girişini yasakladı

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