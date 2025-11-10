Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de saldırılara ve evleri yıkmaya devam ediyor

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin güneyinde bulunan Zeytun Mahallesi'nde evleri patlayıcılarla yıktı.

İsrail ordusu ayrıca, insansız hava araçları ile bölgeyi sürekli gözetlerken, Han Yunus’un kuzey ve doğu bölgelerine eş zamanlı yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü ifade edilirken, Han Yunus'un doğu bölgelerinde yoğun ateş açtığı kaydedildi.

Euro-Med: İsrail, ateşkese rağmen Gazze’de günde ortalama 8 Filistinliyi öldürüyor

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze’deki saldırılarını sürdürerek günde ortalama 8 Filistinliyi öldürdüğü ve sivillerin yaşam koşullarını tehdit ettiği bildirildi.

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’deki toplu katliam politikasını sürdürdüğü vurgulandı.

Örgüt açıklamasında, "Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesine rağmen İsrail’in günde ortalama 8 Filistinliyi öldürüyor. 20’den fazla kişiyi de yaralıyor." ifadelerine yer verildi.

İki yıldan fazla süredir devam eden abluka ve açlık politikalarının Gazze’deki 2 milyonu aşkın Filistinlinin yaşamını tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun ise bu duruma sessiz kalarak etkili bir önlem almadığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail’in ateşkese rağmen evleri yıkmaya, hava ve kara saldırılarına devam ederek temel yaşam koşullarını yok ettiği ve Gazze’deki halkın en temel haklarından mahrum bırakıldığı belirtilerek, özellikle Han Yunus ve Gazze kentlerinin doğusunda evlerin ve binaların sistematik olarak tahrip edildiğini aktarıldı.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın (WFP) raporuna göre, Gazze’de açlık seviyesi kritik boyutlara ulaşmış, çocuklarda kötü beslenme oranı geçen yıla göre yüzde 20 artmış durumda.

Ateşkese rağmen her gün yalnızca 145 yardım kamyonu bölgeye ulaşabiliyor. Bu anlaşmada öngörülen 600 kamyonun çok altında.

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim tarihinde yapılan ateşkes anlaşması sonrasında, İsrail'in Gazze yaptığı saldırılarda 242 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, saldırılarda 614 kişinin yaralandığı ve bu süreçte 522 Filistinlinin cenazelerine ulaşıldığı belirtilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 69 bin 179 Filistinli hayatını kaybetmiş, 170 bin 690 kişi de yaralanmıştı.