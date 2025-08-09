Açık 32.2ºC Ankara
Dünya
AA 09.08.2025 11:35

Soykırımcı İsrail 14 Filistinliyi daha katletti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 13'ü insani yardım bekleyen olmak üzere 14 Filistinli yaşamını yitirdi.

Soykırımcı İsrail 14 Filistinliyi daha katletti

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Selahaddin Caddesi'nde yardım dağıtım noktası yakınlarında toplanan Filistinli sivilleri hedef aldı.

Saldırıda biri çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir apartman dairesinin bombalandığı saldırıda da Filistinli 1 kadın öldü, bir kadın yaralandı.

İsrail askerlerinin Han Yunus'un güneyindeki Tıne Caddesi'nde yardım bekleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu biri kadın 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Güneydeki Refah kentinde de İsrail ordusu, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusuna ait botlar ise Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Telle Nuveyri bölgesi kıyılarına makineli tüfekle ateş açtı.

Görgü tanıklarına göre, İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un kuzeybatısındaki Asda Hapishanesinin çevresine top atışı düzenledi.

Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
OKUMA LİSTESİ