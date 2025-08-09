Soykırımcı İsrail 14 Filistinliyi daha katletti

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Selahaddin Caddesi'nde yardım dağıtım noktası yakınlarında toplanan Filistinli sivilleri hedef aldı.

Saldırıda biri çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir apartman dairesinin bombalandığı saldırıda da Filistinli 1 kadın öldü, bir kadın yaralandı.

İsrail askerlerinin Han Yunus'un güneyindeki Tıne Caddesi'nde yardım bekleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu biri kadın 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Güneydeki Refah kentinde de İsrail ordusu, yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusuna ait botlar ise Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Telle Nuveyri bölgesi kıyılarına makineli tüfekle ateş açtı.

Görgü tanıklarına göre, İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un kuzeybatısındaki Asda Hapishanesinin çevresine top atışı düzenledi.