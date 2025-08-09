Açık 24.2ºC Ankara
AA 09.08.2025 07:01

BMGK'da düzenlenecek Gazze acil oturumunun günü değiştirildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in Gazze kentini işgal kararını pazar günü görüşecek.

BMGK'da düzenlenecek Gazze acil oturumunun günü değiştirildi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, acil oturum tarihinde değişikliğe gidildi.

Bugün yapılması planlanan oturum 10 Ağustos Pazar gününe kaydırıldı.

Yerel saatle 10.00'da gerçekleşmesi planlanan oturumun gününün neden değiştiği belirtilmedi.

İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararının ardından toplantı talebi ABD ve Panama dışındaki tüm BMGK üyelerinden gelmişti.

ABD ise toplantının gerçekleşmemesi için ısrarlı tutum sergilemişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi perşembe akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

Birleşmiş Milletler İsrail Gazze
