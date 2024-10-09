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Dünya
AA 09.10.2024 11:22

Soykırım destekçisi İsrailli Bakan'ın "İsraillilere 120 binden fazla silah dağıtıldığı" açıklaması endişeleri artırıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, "7 Ekim 2023'ten bu yana İsraillilere 120 binden fazla silah dağıtıldığı ve silahlanmanın devam edeceği" yönündeki açıklamasının endişeleri daha da artırmaya hizmet ettiğini belirtti.

Soykırım destekçisi İsrailli Bakan'ın "İsraillilere 120 binden fazla silah dağıtıldığı" açıklaması endişeleri artırıyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Laurence, "İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsraillilere 120 binden fazla silah dağıtıldığını ve silahlanmanın devam edeceğini belirtti. Sivil halkın bu derece silahlandırılması sizce neye işaret ediyor? Bunu endişe verici buluyor musunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Öncelikli olarak endişe duydukları durumun bölgede yaşanan şiddetteki "keskin artış" olduğunu kaydeden Laurence, "(Ben-Gvir) Bakan'ın çok sayıda silahın dağıtımıyla ilgili yorumları sadece duyulan endişeleri daha da artırmaya hizmet ediyor" ifadesini kullandı.

BM İnsan Hakları Ofisinin geçen yıl aralıkta yayımladığı raporda, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da silah dağıtmasından "ciddi endişe duyulduğunun" kaydedildiğini hatırlatan Laurence, "Bu durum, yerleşimci şiddetinde keskin bir artışla aynı zamana denk geldi. Kaydedilen olayların 3'te 1'inden fazlası silahlı tehditleri ve saldırıları içeriyordu" ifadesine yer verdi.

Laurence, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in eylül raporunda, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere karşı 1350 saldırı gerçekleştirdiğinin ve bunların 55'inin silahlı saldırılar olduğunun da yer aldığını anımsattı.

Raporda, 12 Filistinlinin, Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından öldürüldüğünün de vurgulandığını belirten Laurence, İsrailli askerlerin de desteğiyle bu saldırıların tamamının 7 Ekim 2023'ten sonra yaşandığının belgelendiğini kaydetti.

Laurence, "İşgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti göz önüne alındığında İsrail vatandaşlarına silah temin edilmesi, Filistinlilere yönelik silahlı yerleşimci saldırılarının artması konusunda ciddi endişeler doğuruyor" ifadesine yer verdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, şubatta BM İnsan Hakları Konseyine sunduğu yıllık raporda, kışkırtıcı dilin sürekli kullanımından da derin endişe duyulduğunun belirtildiğini hatırlatan Laurence, "Üst düzey İsrailli politikacılar ve askeri yetkililer, Filistinlileri insanlıktan çıkaran ve uluslararası insancıl hukukun saygı görmemesi gerektiğini ima eden açıklamalar yaptı" ifadesinin de raporda yer aldığına işaret etti.

Laurence, Türk'ün, yetkili isimlere nefret söylemini ve şiddet kullanmaya yönelik her türlü kışkırtmayı önleme çağrısında bulunduğunu da aktardı.

Ben-Gvir, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsraillilere 120 binden fazla silah dağıtıldığını ve silahlanmanın devam edeceğini açıklamıştı.

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