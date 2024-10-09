Çok Bulutlu 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.10.2024 10:39

Güney Kore'de ünlü kadınların sahte cinsel içerikli görüntülerini üreten ve satan kişiye gözaltı

Güney Kore'de polis, 72 ünlü kadının sahte cinsel içerikli "deepfake" görüntülerini üreten ve satan Çin vatandaşını gözaltına aldı.

Güney Kore'de ünlü kadınların sahte cinsel içerikli görüntülerini üreten ve satan kişiye gözaltı

Yonhap'ın haberine göre, polis, zanlının, kendi geliştirdiği yapay zeka destekli programla 72 ünlü kadının 4 bin 313 "sahte cinsel içerikli görüntülerini" ürettiğini açıkladı.

Polis, ocak-mart döneminde oluşturduğu "deepfake" görüntüleri satarak yaklaşık 3 bin dolar kazanan Çin vatandaşının gözaltına alındığını bildirdi.

Ayrıca polis, aralarında "deepfake" olanların da bulunduğu 14 bin 526 cinsel içerikli görüntüleri yaydığı gerekçesiyle başka bir Çin vatandaşının da gözaltına alındığını duyurdu.

Güney Kore'de "deepfake" olayları

Güney Kore'de, okul ve üniversitelerle bağlantılı bazı sohbet gruplarında çoğunluğunu kadın ve kız çocuklarının oluşturduğu birçok mağdurun "deepfake" adlı yöntem aracılığıyla manipüle edilen ses ve görüntülerini içeren "cinsel içerikli" videoların yayıldığı tespit edilmişti.

Ulusal Soruşturma Ofisi Başkanı Woo Jong-soo, bu görüntülerin yayıldığı Telegram'a "suça yataklık etme" gerekçesiyle ön soruşturma açıldığını bildirmişti.

Güney Kore İletişim Standartları Komisyonu (KCSC) yetkilileriyle bir araya gelen Telegram yetkilileri, sorunun ciddiyetinin farkında olduklarını belirtmiş, bu tür yasa dışı materyallere karşı sıkı önlemler dahil "sıfır tolerans politikası" uygulanacağı sözü vermişti.

ETİKETLER
Güney Kore
Sıradaki Haber
ABD Kongre üyesinden Eygi çağrısı: Washington hükümeti bağımsız soruşturma yürütmeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:19
TBMM'de kadına yönelik şiddete karşı araştırma komisyonu kurulacak
14:20
Robot köpek görme engellilere yardım edecek
14:13
Hollandalı avukat, 1000 İsrailli asker hakkında UCM'ye başvuruda bulundu
14:18
Nobel Edebiyat Ödülünü Güney Koreli yazar kazandı
13:58
G20 toplantısında Türkiye’yi Bakan Göktaş temsil edecek
14:05
Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuyla paylaşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta
FOTO FOKUS
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ