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Dünya
AA 09.10.2024 09:22

Brent petrolün varil fiyatı 77,50 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,50 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 77,50 dolar

Dün 81,16 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,18 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 77,50 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 73,77 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artışında, hidrokarbon kaynaklarının önemli kısmının bulunduğu Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki olumlu ekonomik gelişmeler etkili oldu.

Hizbullah'la Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlemişti. Hizbullah'ın İsrail ile ateşkes arayışında olduğuna dair haber akışının ardından dün yüzde 4'ün üzerinde gerileyen petrol fiyatları, yeni işlem gününde bu kayıpların bir kısmını geri aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'ın ateşkes çağrısının, son birkaç haftada İsrail'in saldırıları sonucu gücünü yitirmesiyle bağlantılı olduğunu ancak bu çağrının neyi kapsayıp kapsamadığının tam net olmadığını belirtti.

ABD'de ekonominin resesyona girmeden enflasyonun hedeflenen seviyeye indirileceğine yönelik iyimserlik sürerken uzmanlar, ekonomik hareketliliği ölçmek için yarın ülkede açıklanacak enflasyon verilerini bekliyor.

Analistler, yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapıp yapamayacağına yönelik sinyaller verebileceğini kaydetti. Ayrıca, bugün açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının gelecek dönem politikalara ilişkin olası ipuçları vermesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar yapacağı iki toplantıda 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin çok üzerinde arttığına işaret eden veri akışı fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 10 milyon 900 bin varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 950 bin varil artacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Brent petrolde teknik olarak 80,29 ile 83,11 dolar aralığının direnç, 75,52 ile 73,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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