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Dünya
AA 09.10.2024 10:27

BM: Gazze'nin kuzeyinde 400 bin Filistinli mahsur kaldı

BM, İsrail'in yeniden saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'nin kuzeyinde 400 bin Filistinlinin mahsur kaldığını duyurdu.

BM: Gazze'nin kuzeyinde 400 bin Filistinli mahsur kaldı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 bin Filistinlinin mahsur kaldığını açıkladı.

Lazzarini, X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail makamlarının, son tahliye emirleriyle insanları tekrar göç etmeye zorladığını belirtti.

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Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 bin Filistinlinin mahsur kaldığını ifade eden Lazzarini, insanların gidecek güvenli yerlerinin olmadığını bildiğini vurguladı.

Bölgedeki insanların yeniden göçü kabul etmediğini aktaran Lazzarini, "Çünkü Gazze'deki hiçbir yerin güvenli olmadığını çok iyi biliyorlar" ifadelerini kullandı.

Lazzarini, Gazze'nin kuzeyinde temel ihtiyaçların neredeyse hiç bulunmadığını ve bu nedenle de açlığın yeniden yaygınlaştığını ve derinleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu son askeri operasyon aynı zamanda çocuklar için yapılacak olan çocuk felci kampanyasının ikinci aşamasını da tehdit ediyor. Çocuklar her zaman olduğu gibi ilk ve en çok acı çekenler."

Lazzarini, "Çocuklar daha iyisini ve daha iyi bir geleceği hak ediyor" diyerek Gazze'de derhal ateşkes çağrısı yaptı.

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