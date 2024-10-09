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Dünya
AA 09.10.2024 11:05

Hizbullah: Lübnan'a 2 noktadan sızmaya çalışan İsrail askerlerini püskürttük

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde iki noktadan sızmaya çalışan İsrail askerlerinin püskürtüldüğünü, İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinde 3 askerin ağır yaralandığını duyurdu.

Hizbullah: Lübnan'a 2 noktadan sızmaya çalışan İsrail askerlerini püskürttük
[Fotograf: AA]

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki el-Lebbune bölgesinden sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Topçu atışları ve roket saldırılarıyla Hizbullah mensuplarının bölgeyi hedef aldığı aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin geri çekildiği kaydedildi.

Lübnan'ın güneyindeki Blida beldesine de İsrail askerlerinin sızmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, söz konusu askerlerin patlayıcılarla hedef alındığı ve çatışmaların ardından İsrail askerlerinin püskürtüldüğü bildirildi.

Hizbullah, üst üste iki gündür İsrail ordusunun Lebbune bölgesinden sızma girişiminde bulunduğunu ve İsrail askerlerinin geri püskürtüldüğünü duyuruyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden kişinin Hüseyin Salih Emhez olduğu aktarıldı.

NNA'da dün gece yayınlanan haberde İsrail ordusunun, ülkenin batısındaki Lübnan Dağı bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 20 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Lübnan'ın güneyinde 3 İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 3 askerin ağır yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 2 askerin dün bir askerin de bugün Lübnan'ın güneyinde yaralandığı bildirildi.

Yaralı askerlerin tedavi için hastaneye nakledildiği ifade edildi.

İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 119 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 119 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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