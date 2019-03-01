Savaşın eşiğine gelen Pakistan ve Hindistan'da, sosyal medyadan yayılan yalan haberler, sahte videolar, ve fotoğraflar krizi daha da büyüttü.

Twitter, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarında, Hindistan'da daha önceden gerçekleşen bir hava gösterisinde yaralanan pilotun videosundan, 2005'te meydana gelen depremin görüntülerine kadar kaynağı belirsiz birçok içerik, yeni gibi kullanılıyor.

Sahte haberler, 14 Şubat'ta Hindistan'da paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybedip, 20 askerin yaralanmasından sonra hızlı bir şekilde yayılmaya başladı.

Çarşamba günü gerçekleşen, iki ülke arasındaki gerilimi daha da artıran karşılıklı uçak düşürme olaylarının ardından, sosyal medyadaki sahte haberler de zirve yaptı.

Sosyal medya denetçileri, sosyal medyanın, iki taraftan da gelen kaynağı belli olmayan sahte haberler, fotoğraflar ve videoların yuvası haline geldiğini açıkladı.

Bir teyit sitesinin kurucu ortağı olan Pratik Sinha, birçok sahte haber olduğunu bildiklerini, fakat bunların hepsini kontrol edemediklerini söyledi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.

Pakistan hükümeti ve ordusunun gerilimin tırmanmasını istemedikleri yönündeki açıklamasının ardından gerilim yerini temkinli bekleyişe bırakmıştı.

Birçok ülke de taraflara itidal çağrısı yaptı.

Kaynak: Reuters