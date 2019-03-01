ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da gerçekleşen zirve başarıyla sonuçlanmasa da ilginç bir ilk yaşandı.

İlk kez bir Kuzey Koreli lider, bir ABD medyası muhabirinin doğaçlama sorusuna doğrudan cevap verdi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Kim'in attığı bu ilk adım, bilinci yapıldı. Zira kısa bir süre sonra farklı bir ABD medyasından bir başka soruya daha kendinden emin bir şekilde cevap verdi.

Kim'in sorusunu cevapladığı kişi, Washington Post'tan David Nakamura oldu.

Nakamura, Kim'e Trump ile yaptığı görüşmede bir anlaşma sağlanabileceği konusunda ne hissettiğini sordu. Kim ise, "Cevap vermek için çok erken. Karamsar olduğumu söyleyemem." dedi.

Zirvede anlaşma sağlanamadı

Trump ile Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamamamıştı.

Trump, zirve sonrası düzenlediği basın toplantısında "Kuzey Kore ile herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık." ifadesini kullanarak, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların şimdilik devam edeceğini söylemişti.

Kaynak: AP