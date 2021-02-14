Latin Amerika ülkelerinde koronavirüs vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da son 24 saatte 1043 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 238 bin 532’ye, 44 bin 299 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 809 bin 754’e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 911 bin 411 vaka ve 56 bin 191 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

Meksika

Meksika'da son 24 saatte 1214 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 741 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede COVID-19'a bağlı can kaybı sayısı 173 bin 771’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 542 bin 991’e çıktı.

Yetkililer, doğrulanan toplam vaka sayısını 1 milyon 988 bin 695, tahmini vaka sayısını ise 2 milyon 183 bin 993 şeklinde açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke.

Arjantin

Arjantin'de son 24 saatte 159 kişinin hayatını kaybetmesiyle COVID-19'a bağlı toplam ölü sayısı 50 bin 188’e, 6 bin 57 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 21 bin 553’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 820 bin 965 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke.

Kolombiya

Kolombiya'da son 24 saatte 229 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 57 bin 425’e çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 947 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 190 bin 116’ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 78 bin 391’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke.

Peru

Peru'da son 24 saatte 236 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 142 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 227 bin 205'e, virüse bağlı can kaybı 43 bin 491'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 137 bin 412'ye yükseldi.

Şili

Şili'de son 24 saatte 98 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'a bağlı can kaybı 19 bin 443’e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 920 artışla 772 bin 395'e, iyileşenlerin sayısı 730 bin 234'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya'da son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti ve 938 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 236 bin 36'ya, virüse bağlı can kaybı 11 bin 155'e, sağlığına kavuşanların sayısı 177 bin 282'ye çıktı.