Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 05:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus ve Lübnan’da can kayıpları artıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Yeni tip koronavirüs nedeniyle Tunus'ta 47, Lübnan'da 46 kişi hayatını kaybetti.
Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte COVID-19 kaynaklı 47 kişi daha yaşamını yitirirken, bin 49 yeni vaka tespit edildi.
Açıklamada, bugüne kadar toplam salgından ölenlerin 7 bin 508'e, yakalananların 222 bin 504'e çıktığı, iyileşenlerin ise 181 bin 171 olduğu kaydedildi.
Lübnan'da son 24 saatte 46 kişi yaşamını yitirdi
Lübnan Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, ülkede salgından 46 kişi öldü, 906 kişi de yeni vaka olarak tespit edildi.
Buna göre, salgın hastalıktan ölenlerin sayısı 3 bin 961'e, vaka sayısı 336 bin 992'ye çıktı. Virüs olduğu belirtilen 233 bin 171 kişi ise iyileşti.
Etiketler: Koronavirüs
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