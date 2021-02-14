Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 04:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Husilere ait patlayıcı yüklü İHA düşürüldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Yemen ordusu, ülkenin kuzeyinde Sade kentinde İran destekli Husilere ait bomba yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.
Yemen ordusuna bağlı Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada, İHA'nın Suudi Arabistan sınırına paralel Bakım bölgesinde ordunun hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, İHA'nın ulusal orduya ait birliklerin olduğu bölgeler yönünde hareket halinde olduğu kaydedildi.
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