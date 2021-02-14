Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 00:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da son 24 saatte 21 bin yeni vaka
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 21 bin 231 yeni vaka görüldü. Aşı yapılanların sayısı 2 milyon 248 bini geçti.
Ülkede son 24 saatte 199 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 81 bin 647'ye çıktı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 21 bin 231 artışla 3 milyon 448 bin 617'ye yükseldi.
Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 10 bin 37 kişiden 1795'i yoğun bakımda tedavi görüyor.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana COVID-19 aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 248 bin 531'e yükseldi, bunlardan 639 bin 899'ine ikinci doz aşı vuruldu.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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