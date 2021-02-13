Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 23:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da koronavirüsten bir günde 311 can kaybı
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İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 311 artarak 93 bin 356 oldu.
Ülkede son 24 saatte 13 bin 532 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 710 bin 819'a ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 401 bin 413'e geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 311 artarak 93 bin 356'ya yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 973 artışla 2 milyon 216 bin 50'ye ulaştı.
COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 935 bin 985 oldu.
Aşılananların 1 milyon 276 bin 576'sının ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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