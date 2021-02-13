Denizde meydana gelen 30,9 kilometre derinlikteki depremin merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Iquique şehrinin 54 kilometre güneybatısında gerçekleşti.

Şili İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi (ONEMI), depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.