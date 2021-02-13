ABD Eski Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki duruşmasında son dakika oylaması ile 45'e karşı 55 evet oyu ile Senatörler tanık dinlemeyi kabul etti.

Trump'ın savunma ekibi, tanık konusunda ısrarcı olunması halinde kendilerinin de 300 civarında tanık çağırarak süreci uzatma tehdidinde bulundu. Bunun üzerine Demokratlar tanık dinlenmesinde geri adım attı.

Demokratlar, Trump aleyhinde ifade vermesi için Cumhuriyetçi bir milletvekilini tanık kürsüsüne çıkarmayı planlıyordu.

Tanık ifadesinin okunup metne ekleneceği belirtildi.

ABD Eski Başkanı Donald Trump 6 Ocak'taki Kongre baskınına yol açmak ve halkı isyana teşvik etmekle suçlanıyor.