Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, denizciler Lagos ve İstanbul üzerinden Kiev'e getirildi.

Vladimir Zelenskiy, kabulde yaptığı konuşmada, Ukrayna devleti için vatandaşlarını ülkelerine geri getirmenin öncelik olduğunu belirtti.

Nijerya kara sularında 16 Aralık 2020'de korsanların saldırısı sonucu "Stevia" isimli gemideki 6 Ukraynalının aralarında bulunduğu 8 mürettebat kaçırılmıştı.

Zelenskiy, 31 Ocak'ta denizcilerin serbest bırakıldığını duyurmuştu.