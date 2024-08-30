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Dünya
AA 30.08.2024 06:54

Son 22 yılın en büyük saldırısından geriye ölüm ve yıkım kaldı

Gazze Şeridi'nde katliam yapan İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'ya son 22 yılın en büyük saldırısını düzenledi. İki günde 17 Filistinliyi katleden İsrail ordusu geride ölüm ve yıkım bırakarak çekildi. İsrail güçleri, camilere ve hastanelere saldırdı, alt yapıyı tahrip etti.

Son 22 yılın en büyük saldırısından geriye ölüm ve yıkım kaldı

İsrail ordusu, 48 saat süren baskının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarm kentinden çekildi. Geride ölüm ve yıkım bıraktı.

İsrail ordusu, Tulkarm'da buldozerlerle 48 saatlik süre boyunca ana yolları, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerini tahrip etti,

Elektrik direklerini söktü, evleri ve araçları kullanılmaz hale getirdi.

Son 22 yılın en büyük saldırısı

İsrail güçleri, Tubas'taki Faria Mülteci Kampı'ndan da 30 saat sonra çekildi.

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkarm ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına 2. İntifada'nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı saldırısını başlatmıştı.

İsrail ordusunun helikopter ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda iki günde 17 Filistinli katledildi, 45 kişi gözaltına alındıı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 670 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 10 bin 300'ü aştı.
 

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