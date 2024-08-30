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Dünya
AA 30.08.2024 06:22

Kamala Harris: İsrail'e silah ambargosu uygulamayacağız

ABD'de başkanlık yarışı kızışırken Demokrat başkan adayı Kamala Harris, aday olduktan sonraki ilk röportajında, başkan olması halinde İsrail'e silah ambargosu uygulamayı düşünmediğini net bir şekilde ifade ederek, "Gazze'de ateşkes sağlanmalı" çağrısı yaptı.

Kamala Harris: İsrail'e silah ambargosu uygulamayacağız

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Demokratların başkan adayı Harris ile başkan yardımcısı adayı Tim Walz, adaylıkları netleştikten sonraki ilk röportajlarını CNN'e verdiler.

İç politikadan ekonomiye, sınır güvenliğinden ABD'nin İsrail politikasına kadar birçok başlıkta soruları yanıtlayan Harris, Demokrat Parti Kongresi'nde yaptığı konuşmadakine benzer mesajlar verdi.

İki ucu kanlı değnek: Trump ve Harris'in Gazze politikası
İki ucu kanlı değnek: Trump ve Harris'in Gazze politikası

Harris'in gündeminde İsrail'e silah ambargosu yok

Harris, röportajın dış politikayla ilgili bölümünde ABD-İsrail ilişkileri ve Gazze'deki insani krizle ilgili ABD Başkanı Joe Biden'dan neyi farklı yapacağı sorusuna yanıt verdi.

7 Ekim saldırılarında yaşananları hatırlatan Harris, İsrail'in kendini savunma hakkına riayet etmeye devam edeceğini ve bu konudaki tavrının net olduğunu söyledi.

"Açık konuşayım, İsrail'in savunmasına ve kendini savunma kabiliyetine olan taahhüdüm sarsılmaz ve kesindir. Bu değişmeyecek." diyen Harris, şu an önceliklerinin ateşkes anlaşması olduğunu belirtti.

Demokrat Parti içinde bir kesimin yoğun şekilde "İsrail'e silah ambargosu" uygulanmasını talep ettiğini hatırlatan sunucunun, "Bu silah politikasında hiçbir değişiklik olmaz mı?" sorusuna, "Hayır. Şu anda anlaşmayı halletmemiz lazım." yanıtını verdi.

İsrail'e desteğini yineleyen Harris, bununla beraber çok fazla sayıda Filistinli sivilin hayatını kaybettiğini kaydederek, "Bu (ateşkes) anlaşmasını halletmemiz lazım. Bu savaş sona ermeli. Anlaşmayı tamamlamalı ve esirleri çıkarmalıyız. Esirleri kurtaralım ve ateşkesi sağlayalım." dedi.

Sınır güvenliği konusundaki fikir değişikliğini savundu

Öte yandan Harris, sınır güvenliği konusunda daha önce verdiği bazı mesajlarla bugünkü mesajları arasında değişiklik olduğu yönündeki soruya yanıt verirken, temel değerlerinde hiçbir değişme olmadığını savundu.

Harris, sınır güvenliği konusunda eskiye göre daha sert olduğu yorumlarına, "Bu konudaki değerlerim değişmedi, sınır güvenliğini sağlamamız lazım." diyerek karşılık verdi.

Kongre gündemine gelen ve Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilen sınır güvenliği paketini hatırlatan Harris, söz konusu paketin geçmemesini Donald Trump'a bağladı ve Trump'ın bu konuda samimiyetsiz davrandığını savundu.

"Cumhuriyetçi bir isim kabinemde olabilir"

Diğer yandan Harris, bir soru üzerine, Cumhuriyetçi bir ismi kabinesinde görevlendirebileceğini, buna açık olduğunu belirtti.

"Sanırım Cumhuriyetçi olan bir ismin kabine üyelerimden biri olması Amerikan kamuoyunun yararına olur." diyen Harris, bu konuda değişik fikirlere açık olduğunu ifade etti.

Ekonomiyle ilgili birçok vaat de sıralayan Harris, enflasyonu düşürmeye devam edeceklerini, çocuk yardımını artıracaklarını ve ilk kez ev alacaklara belirli bir miktar kredi desteği sağlayacaklarını belirtti.

Demokratların başkan yardımcısı adayı Walz ise Ulusal Muhafız olarak görev yaptığı dönemde savaş bölgesine gidip silah kullanıp kullanmadığıyla ilgili polemik konusunda konuştu.

Walz, o konuşmasında kullandığı ifadenin gramer olarak doğru olmadığını ve yaptığı ifade hatasının kendisine ait olduğunu belirtti.

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