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Dünya
TRT Haber 30.08.2024 06:45

ABD'li akademisyen: Gazze'de ateşkes için umut Türkiye

Türkiye'nin bölgesel liderliğine, uluslararası uzmanlar da vurgu yapıyor. Amerikalı akademisyen Adam McConnel Gazze için ara buluculuk yapma konusunda en uygun ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti. McConnel, İsrail'e tam destek veren Washington'ın Gazze için ara bulucu olamayacağını söyledi.

İsrail, Filistinliler'e yönelik soykırıma devam ediyor. Bu suçu işlerken ABD'nin de desteğini alıyor.

Biden yönetiminin Gazze'de ateşkes yanlısı açıklamaları ise samimi bulunmuyor.

Askeri, siyasi, diplomatik tavrı ile söylemleri nedeniyle Washington'un ateşkes için ara bulucu olamayacağı biliniyor. Bu noktada bölge barışının sağlanmasında dikkatler Türkiye'ye çevrilmiş durumda.

"Amerikalı yetkililer İsrail'i dizginlemeyi göze alamaz"

Türkiye'nin ara buluculuk rolünün güçlü olduğu görüşü ağırlık kazanıyor.

Amerikalı akademisyen Adam McConnel "Amerikalı yetkililer siyasi olarak İsrail'i dizginlemeyi göze alamaz" dedi.

Washington'un ara bulucu olacağı iddiasını gülünç olarak değerlendirdi. McConnel bu noktada Türkiye'nin ara bulucu olabilecek tek ülke olduğuna dikkat çekti.

Sadece Türkiye'nin, Gazze'de ateşkes için ara bulucu rolünü yerine getirebilecek imkanlara sahip olduğunu belirtti.

McConnel "duruma müdahil olan tüm aktörler Türkiye'nin sessiz rolünün de farkında" dedi.

Amerikalı akademisyen İsrail'e yataklık eden ABD dışında tüm devletlerin Türkiye'nin arabuluculuk yeteneklerini kabul ettiğini sözlerini ekledi. 

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