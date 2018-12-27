Volkanik Kül Danışma Merkezi verilerine göre, son bir ay içerisinde 6 yanardağ faaliyete geçti. Aralarında İtalya’daki Etna Yanardağı’nın da bulunduğu çok sayıda yanardağda volkanik faaliyetin meydana geldiği tespit edildi.

Endonezya

Anak Krakatoa Yanardağında volkanik hareketlilik, Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda tsunamiye yol açtı. 420'den fazla kişinin hayatını kaybetti. Felaketin yaraları sarılmadan, yeni bir uyarı geldi.

Yanardağın çevresindeki sert hava koşullarının krateri daha kırılgan hale getirebileceği bildirildi.

İtalya

İtalya'nın Sicilya Adası'nda aktif duruma geçen Etna Yanardağı çevresinde de depremler meydana geldi. 10 kişi yaralandı. Bölgedeki eski evler hasar gördü.

Etna'ndaki hareketlilik nedeniyle tsunami uyarısı da yapıldı.

Uzmanlar Etna Yanardağı'nın Akdeniz'e sürüklendiğini, bir noktada yanardağın çökebileceği ve bunun da tsunami dalgaları oluşturabileceği riskine dikkat çekiyor.

Etna'nın ardından bölgedeki Stromboli yanardağı da aktif duruma geçti.

Guatemala

Haziran ayında faaliyete geçen Guatemala'daki Fuego Yanardağ'ndaki hareketlilik hala devam ediyor.

Rusya

Volkanik Kül Danışma Merkezi Rusya’da bulunan Ebeko ve Shiveluch yanardağları'nda da patlama meydana geldiğini tespit etti.

Kaynak: İHA