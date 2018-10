Endonezya'da bu yıl binlerce kişi hayatını kaybetti

Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak- 24 Eylül tarihlerinde bin 999 doğal afet olduğunu belirtti.

Her yıl ortalama 5 bin ila 6 bin deprem meydana geliyor

Bu sayının yıl sonuna kadar artabileceğini vurgulayan Nugroho, "Meydana gelen afetlerde 3 bin 548 kişi öldü. 13 bin 112 kişi yaralanırken, 3 milyondan fazla kişi de tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

Nugroho, 368 bin 387 evin yanı sıra binlerce kamu binasının da hasar gördüğünü aktardı.

Ülkede her yıl ortalama 5 bin ila 6 bin depremin meydana geldiğini kaydeden Nugroho, "Özellikle deprem bölgesinde yaşayan insanların deprem konusunda bilgili ve hazırlık olması gerekiyor. Çünkü her an deprem olabilir" bilgisini paylaştı.

Sulawesi'deki depremde can kaybı 2 bin 556'a ulaştı

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Binlerce kişinin cesetlerine ulaşıldı ancak bin 309 kişiden haber alınamadı.

Yanardağ patladı

28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından, 3 Ekim'de Sulawesi Adası'nda bulunan yaklaşık bin 800 metre yüksekliğindeki Soputan Yanardağı patladı.

Yolcu uçağı denize düştü

Endonezya'da dün Jakarta-Sumatra seferini yapan ve içinde 189 kişinin olduğu uçak denize düştü. Arama kurtarma ekipleri seferber oldu ancak kazadan kurtulan olmasına dair umutlar yok denecek kadar az.

Enkazdan şimdiye kadar 20'nin üzerinde ceset çıkarıldı.

Kaynak: TRT Haber, AA, Reuters, AP