Kaza, Somali'nin güneyindeki Bay bölgesinde yaşandı. Koronavirüsle mücadele için tıbbi yardım malzemesi taşıyan uçak Mogadişu'dan Baidoa şehrine ulaştı.

Baidoa'dan Bardale kasabasına hareket eden uçak Bardele Havaalanı yakınlarına düştü. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti.

Somali Haber Ajansı uçağın Afrika Havayollarına ait olduğunu belirtti. Uçağın neden düştüğüne dair henüz bir açıklama yapılmadı.