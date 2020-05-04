Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Somali'de tıbbi malzeme taşıyan uçak düştü
[Harita: TRT Haber]
Doğu Afrika ülkesi Somali'de tıbbi yardım malzemeleri taşıyan bir uçak düştü. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Somali'nin güneyindeki Bay bölgesinde yaşandı. Koronavirüsle mücadele için tıbbi yardım malzemesi taşıyan uçak Mogadişu'dan Baidoa şehrine ulaştı.
Baidoa'dan Bardale kasabasına hareket eden uçak Bardele Havaalanı yakınlarına düştü. Olayda 6 kişi hayatını kaybetti.
Somali Haber Ajansı uçağın Afrika Havayollarına ait olduğunu belirtti. Uçağın neden düştüğüne dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: uçak kazası tıbbi malzemeSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 23:03
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