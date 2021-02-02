Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 19:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de terör saldırısı: 8 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Somali'de terör saldırılarının sonu gelmiyor. Terör örgütü Eş-Şebab'ın güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Terör örgütü Eş-Şebab militanları Aşağı Şabel bölgesinde başkent Mogadişu'ya mal taşıyan araçlara eşlik eden askeri personeli hedef aldı.
Doonka bölgesinde yapılan saldırıda 6 asker ve 2 şoför hayatını kaybetti.
Terör örgütü Eş-Şebab'ın Pazar günü sivilleri hedef alan saldırısında da 9 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı.
Etiketler: Somali Terör Saldırısı
Son Haberler
- 20:49
- 20:41
- 20:15
- 20:15
- 20:41
Sıradaki Haber
Körfez ülkelerinde salgın kaynaklı can kayıpları arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz