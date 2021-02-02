Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyeleri, 24 Aralık'ta yapılacak seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yürütme otoritesinin başkanlık konseyi üyeliği için oy kullandı.

24 adayın hiçbiri oy oranını yakalayamadı

LSDF üyesi 74 kişinin oyladığı toplam 24 adayın hiçbiri, üç üyeli Başkanlık Konseyine seçilmek için gerekli olan yüzde 70 oy oranını yakalayamadı.

Yeterli oranın sağlanamaması nedeniyle LSDF üyeleri tüm bölgelerden listelerin oluşturulacağı ikinci aşamaya geçti.

[Grafik: TRT Haber]

Geçici yönetimin adayları, Aday Seçim Mekanizmasına göre seçilecek

LSDF üyelerinin 19 Ocak'ta üzerinde uzlaşma sağladığı Aday Seçim Mekanizmasına göre, Başkanlık Konseyi üyeliği için (Başkan ve iki üye) Libya’yı oluşturan 3 bölgeden (Batıda Tripolitanya, doğuda Sirenayka, güneyde Fizan) birer aday seçilecek. Bunun için forum üyelerinin kendi bölgelerinden birer aday belirlemeleri ve en az yüzde 70 oy oranıyla birini seçmeleri gerekiyor.

Eğer bu oran sağlanamazsa tüm bölgelerin listeler oluşturulacağı ikinci aşamaya geçiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Bu listelerden her biri, Başkanlık Konseyi Başkanı, Başkanlık Konseyi üyeleri ve Başbakan pozisyonu adayını içeren 4 kişiden oluşacak. Listelerin LSDF tarafından oylamaya sunulması için 17 teklif alması gerekecek (8 Batı, 6 Doğu, 3 Güney).

Listelerden birinin LSDF'nda yapılacak ilk tur oylamasında kazanmak için oyların yüzde 60'ını alması gerekiyor. Listelerden hiçbiri bu yüzdeyi alamazsa, en yüksek yüzdeyi alan iki liste ikinci turda yarışacak ve yüzde 50+1 oy alan liste kazanacak.

Kimler yarışıyor?

Başkanlık Konseyi için Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit el-Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, UMH’nin Batı Cephesi Komutanı Usama Cüveyli ve Tobruk’ta konuşlu Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Salih, uzun yıllar Libya’nın Amman Büyükelçiliği görevini yürüten Muhammed Hassan Süleyman el-Bergasi gibi isimlerden oluşan 24 kişi yarışıyor.

[Grafik: TRT Haber]

Başbakanlık için ise batı bölgesinden, İçişleri Bakanı Ali Fethi Başağa ve Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Muaytik, doğu bölgesinden Cemal Ebukureyn, Atıl el-Hasiye, güney bölgesinden Usama Sayd, Muhammed Ensari gibi isimlerden müteşekkil 21 aday yarışıyor.

BM Libya Misyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, geçiş döneminde aday olanlar, seçimlerde aday olmayacaklarını da taahhüt etti.

[Grafik: TRT Haber]

Bugün Cenevre’de başlayan seçimlerin galiplerinin kimler olacağı ise merak konusu. Başbakanlık için Ahmet Muaytik ile Fethi Başağa arasında zorlu bir yarışın yaşanacağı konuşuluyor.

Başkanlık Konseyi için ise Halit el-Meşri ile Akila Salih’in isimleri ön plana çıkıyor. Ancak Başkanlık Konseyi’ne 3 kişi seçilecek ve her biri ayrı bölgelerden olacak.