Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 19:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta DEAŞ saldırısı: 5 ölü
[Fotoğraf: AA]
Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın doğusunda Haşdi Şabi'ye düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Haşdi Şabi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'ın Diyala vilayetinin doğusunda Haşdi Şabi güçlerine saldırdığı belirtildi.
Çıkan çatışmada Haşdi Şabi güçlerinden 5 kişinin öldüğü kaydedildi.
Bölgede DEAŞ'a yönelik askeri operasyonun sürdüğü aktarıldı.
Etiketler: Terör Örgütü DEAŞ
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