Ülkenin yeni seçilen milletvekillerinin göreve başlamalarından bu yana parlamentoda ikinci kez bir araya geldikleri esnada düzenlenen saldırıda, havan topları parlamentonun yakınlarına düştü.

Saldırıda çok sayıda kişi hafif şekilde yaralandı, yaralılar arasında milletvekili bulunmuyor.

Milletvekillerinin parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanadı Halk Meclisi başkanlarının seçileceği tarihi belirlemek için bir araya geldiği duyuruldu.

Yetkililer, Senato’nun 26 Nisan'da, Halk Meclisi’nin ise 27 Nisan’da başkan seçmek için oy kullanacağını ifade etti.

BM’den saldırıya kınama

Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonu (UNSOM), havan topu saldırısını kınayan bir bildiri yayınlayarak, Somali halkının yanında olduklarını ifade etti.

Öte yandan Somali’de milletvekillerinin bir sonraki cumhurbaşkanı için mayıs ayında oy kullanması bekleniyor.