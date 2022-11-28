Güvenlik güçlerinin oteldeki silahlı kişilere yönelik operasyonları sabah saatlerinde de sürdü.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın dün akşamdan itibaren yoğun saldırılarına maruz kalan otelde kontrol henüz sağlanamadı.

Görgü şahitleri, güvenlik güçlerinin otele giden tüm yolları kapattığını belirtti.

Güvenlik uzmanı Abdifatah Omar, bu saldırının Eş-Şebab'ın önceki saldırılarından farklı olduğunu söyledi.

Omar, "Eş-Şebab'ın Somali'de hükümet binalarına ve sivillere saldırmak için her şeyi yapacağı belliydi. Şaşırdığım nokta ise silahlı grupların sıkı güvenlik önlemleri alınan bu otele girebilmeleri." ifadelerini kullandı.

Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınındaki Villa Rose Otel'de dün akşam teröristlerce iki bomba infilak ettirilmiş, ardından silahlı çatışma çıkmıştı.