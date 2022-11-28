İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı, Iran International TV için çalışan "baş sorumlulardan birini" Batı Azerbaycan eyaletinin Hoy şehrinde gözaltına aldı.

Haberde, kimliği açıklanmayan kişinin, ülkedeki gösteriler sırasında sosyal medyadan çağrıda bulunarak "halkı güvenlik karşıtı eylemlere, vandalizme ve kentin güvenliğine zarar vermeye teşvik eden birçok eylemde bulunduğu" aktarıldı.

İran'da, daha önce de Londra merkezli medya kuruluşu için çalıştığı gerekçesiyle 10 Kasım'da İlham Efkari adlı bir kadının, 23 Kasım’da da ismi açıklanmayan bir kişinin tutuklandığı açıklanmıştı.

İran 19 Ekim’de "şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği" iddiasıyla Londra merkezli muhalif medya kuruluşu Iran International kanalını "terör örgütü "ilan etmişti.