ABD Erkek Milli Futbol Takımı (USMNT), şu anda silinmiş bir Twitter gönderisinde, İslam Cumhuriyeti amblemi olmayan, üzerinde oynanmış bir İran ulusal bayrağı içeren grafik yayınladı.

[İslam Cumhuriyeti amblemi olmadan İran'ın ulusal bayrağını gösteren ABD futbol federasyonu gönderisi / Twitter]

İran devlet haber ajansı Tasim, "ABD futbol takımı ,resmi hesabında İran İslam Cumhuriyeti bayrağının çarpıtılmış bir görüntüsünü yayınlayarak, 10 maçlık bir uzaklaştırma cezasının uygun ceza olduğu FIFA tüzüğünü ihlal etti. ABD takımı Dünya Kupası'ndan atılmalı" dedi.

İran futbol federasyonu hukuk danışmanı Safia Allah Faghanpour, bir İran haber ajansına yaptığı açıklamada , ABD'nin İran'ın ulusal bayrağında İslami logoyu kullanmamasının “etik dışı” olduğunu söyledi.

Faghanpour yaptığı açıklamada, "Bir ulusun bayrağına saygı duymak, diğer tüm ulusların örnek alması gereken, kabul görmüş bir uluslararası uygulamadır. İran bayrağıyla ilgili olarak yapılan eylem etik dışıdır ve uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

ABD Futbol Federasyonu, CNN'e yaptığı açıklamada , "İran'da temel insan hakları için savaşan kadınlara" destek göstermek için 24 saatlik bir görüntü yayınladığını söyledi.

Pazar öğleden sonra sosyal medya hesaplarındaki görüntüler mevcut İran bayrağını kullanmaya geri döndü.