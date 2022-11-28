Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, tehdidin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor." ifadesini kullanarak, 12 ay içinde bir kişinin öldürülmesinin ihtimaller içinde yer aldığını söyledi.

Burgess, 2014'ten bu yana ilk kez terör tehdidi seviyesinin "güçlü ihtimalden" "düşük ihtimale" indirildiğini kaydederek, Avustralya'da son birkaç yılda radikal milliyetçilik ve aşırı sağcı ideolojide artış yaşandığını dile getirdi.

Ülkede 2014'te terör tehdidi seviyesinin "düşük ihtimalden" "güçlü ihtimale" yükseltilmesinden bu yana 11 terör saldırısının gerçekleştirildiğini belirten Burgess, düzenlenmesi planlanan 21 saldırının önlendiğine dikkati çekti.

Burgess, "Hala birileri, Avusturalyalıları öldürmeyi planlıyor, sohbet odalarında nefret dolu ideolojileri paylaşıyor ve nasıl bomba yapıldığını ve silah kullanımını araştırmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.