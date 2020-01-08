Somali’nin başkenti Mogadişu’da meclis binası ve bakanlıkların yer aldığı Sayidka bölgesindeki güvenlik kontrol noktasına saldırı düzenlendi.

Saldırıda ölü ve yaralı sayısı netlik kazanmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamadan sonra bazı araçların yandığı ve olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği görüldü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA