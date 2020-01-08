Dünya
Somali'de meclis binası yakınında bombalı saldırı08 Ocak 2020 Çarşamba 10:24 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 11:03
Somali’de meclis binası yakınlarındaki kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
[Fotoğraf: AA ]
Somali’nin başkenti Mogadişu’da meclis binası ve bakanlıkların yer aldığı Sayidka bölgesindeki güvenlik kontrol noktasına saldırı düzenlendi.
Saldırıda ölü ve yaralı sayısı netlik kazanmadı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlamadan sonra bazı araçların yandığı ve olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği görüldü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
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