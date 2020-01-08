Dünya
Meksika'da yük treni otobüse çarptı: 7 ölü, 32 yaralı08 Ocak 2020 Çarşamba 10:12 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 10:21
Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde yük treninin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.
[Grafik: TRT Haber]
Savcılıktan yapılan açıklamada, hemzemin geçitte yük treninin otobüse çarpması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kazada yaralanan 32 kişi Ciudad Obregon'daki hastanede tedavi altına alındı.
Yerel medyada çıkan haberlerde çarpışmanın ardından otobüsün 20 metre kadar sürüklendiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: meksika Tren kazası sonora