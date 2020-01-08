İran Dini Lideri Ali Hamaney, başkent Tahran'da açıklama yaptı.

Hamaney, Irak'taki ABD üslerine yapılan saldırılarla ilgili şunları söyledi:

"Gece bunlara bir tokat atıldı ama bu yeterli değildir. ABD'nin bu bölgedeki varlığı son bulmalıdır. Belki dünyanın da gidişatı etkilenmiş oldu. Büyük değişimler bununla birlikte gerçekleşecek. Büyük gücü harekete geçirmeliyiz, olanı hafızalarımızdan silmemeliyiz. Süleymani askeri alan kadar siyasette de önemli biriydi."

[İran Irak'taki ABD üslerini hedef aldı] İran Dini Lideri Hamaney: Bölgenin gidişatını ve tarihini etkiledi. Belki dünyanın da gidişatı etkilenmiş oldu. Büyük değişimler bununla birlikte gerçekleşecek.https://t.co/XuRm744eAA pic.twitter.com/Of8vvLnhvp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 8, 2020

Konuşmasında Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından öldürülen General Kasım Süleymani'den övgüyle söz eden Hamaney, şöyle konuştu:

"Halkın görevi düşmanı doğru tanımaktır. ABD, Siyonistler ve dünya emperyalizmi İran'ın düşmanlarıdırlar. Irak Meclisi'nin ABD'yi ülkeden çıkartma kararını memnuniyetle karşılıyoruz."

Hamaney ayrıca geçen kasım ayında, benzin zammı sonrası yaşanan olayların düşmanların planı olduğunu ve bu tür girişimlere karşı uyanık olunması gerektiğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber