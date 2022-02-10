Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de intihar saldırısı: En az bir kişi öldü
[Fotoğraf:AA]
Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Polis yetkilisi Abdifatah Hasan, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Başkanlık Sarayı yakınında intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi.
Hasan, seçmenleri taşıyan bir konvoyu hedef alan saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz herhangi bir grup üstlenmedi.
Somali'de bir seçim merkezine vatandaşların oy verme işlemi sırasında dün düzenlenen roket saldırısında 4 kişi yaşamını yitirmişti.
Etiketler: Somali
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