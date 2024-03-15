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Dünya
AA 15.03.2024 15:53

Somali'de Eş-Şebab'ın otel saldırısında 3 asker öldü, 27 kişi yaralandı

Somali'de Eş-Şebab terör örgütü üyelerinin dün akşam bir otele düzenlediği saldırıda 3 asker öldü, 27 kişi yaralandı. Saldırının ardından çıkan çatışmada da 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Somali'de Eş-Şebab'ın otel saldırısında 3 asker öldü, 27 kişi yaralandı

Somali Polis Sözcüsü Kasim Ahmed Roble, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, otel saldırısıyla ilgili detayları paylaştı.

Roble, Eş-Şebab saldırısında 3 askerin hayatını kaybettiğini, aralarında 3 milletvekili ve 9 askerin de bulunduğu 27 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırganların etkisiz hale getirildiğini ifade eden Roble, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Bölge sakinlerinden Ayan Abshir Farah da aniden büyük bir patlama sesi duyduklarını belirterek, "Kısa süre sonra başka bir patlama daha oldu ve silah sesleri duyulmaya başlandı. Silah ve ambulans sesleri sabaha kadar devam etti." dedi.

Somali ordusunda görevli asker Hasan Muhammed ise saldırganların içeriden yardım aldıklarına dikkati çekerek 5 örgüt üyesini öldürdüklerini belirtti.

Korunaklı bir bölgede bulunan söz konusu otelde hükümet yetkilileri sık sık toplantı düzenliyordu

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